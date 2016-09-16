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Шойгу принял участие в церемонии вступления ассоциации клубов ДОСААФ в "Юнармию"

Армия и ОПК
16 сентября, 17:09 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 16, сентября. /ТАСС
По словам министра, "Юнармия" и Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ ставят перед собой общую цель - дать возможность молодым людям приобщиться к традициям и истории России
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии вступления Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ в движение "Юнармия", которая прошла в Ярославле.

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"Уверен, что объединение с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ, которые имеют богатейшую историю, позволит нам эффективно работать во имя общего дела - воспитывать достойных защитников Отчизны, героев спорта, выдающихся ученых и деятелей культуры. Мы все хотим жить в сильной, независимой и процветающей России. Во многом это зависит от вас, вашей готовности служить стране и трудиться на ее благо", - сказал Шойгу.

По словам министра, "Юнармия" и Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ ставят перед собой общую цель - дать возможность молодым людям приобщиться к традициям и истории России.

Шойгу также рассказал, что открывается официальный сайт движения "Юнармия". "Он объединит молодежное патриотическое движение России и будет способствовать успешному воплощению в жизнь намеченных планов", - сказал глава военного ведомства.

Он отметил, что для "Юнармии" Ярославль является своеобразной точкой отсчета.

"Именно здесь чуть более трех месяцев назад состоялась первая церемония принятия в ряды юнармейцев. За столь короткое время движение объединило практически все регионы нашей необъятной страны - от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Севастополя. Уже открыто более 80 региональных штабов", - добавил министр.

В церемонии также приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, председатель ДОСААФ Александр Колмаков.

В Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России входят 389 организаций, объединяющих в своих рядах более 8 тысяч юношей и девушек.

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