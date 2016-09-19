Минобороны РФ в ближайшее время завершит создание "Электронной приемной"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ завершит создание "Электронной приемной" на своем официальном сайте в ближайшее время, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

На пленарном заседании Общественного совета при Минобороны генерал отметил, что эффективная работа общественных приемных ведомства позволила значительно уменьшить количество обращений по основным социальным вопросам.

"Теперь нет необходимости ехать в Москву, можно обратиться в общественные приемные по месту службы или проживания, задать вопрос и получить ответ в режиме видео- конференц-связи", - отметил Мизинцев.

"В дальнейшем планируется активнее развивать электронные сервисы и возможности удаленной связи, а в ближайшей перспективе - завершить создание "Электронной приемной" на сайте Минобороны", - добавил генерал.

О планах создать "Электронную приемную" в феврале сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Тогда же он рассказал, что в 2015 году в ведомство поступило более 150 тысяч обращений (на 5% больше, чем в 2014-м). При этом рост числа обращений был связан с празднованием 70-летия Победы, тогда как писем по выплате денежного довольствия и предоставлению жилья стало втрое меньше, чем в 2013 году.