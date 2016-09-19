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Минобороны РФ в ближайшее время завершит создание "Электронной приемной"

Армия и ОПК
19 сентября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Появление "Электронной приемной" на официальном сайте Минобороны в начале года анонсировал глава ведомства Сергей Шойгу
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ завершит создание "Электронной приемной" на своем официальном сайте в ближайшее время, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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На пленарном заседании Общественного совета при Минобороны генерал отметил, что эффективная работа общественных приемных ведомства позволила значительно уменьшить количество обращений по основным социальным вопросам.

"Теперь нет необходимости ехать в Москву, можно обратиться в общественные приемные по месту службы или проживания, задать вопрос и получить ответ в режиме видео- конференц-связи", - отметил Мизинцев.

"В дальнейшем планируется активнее развивать электронные сервисы и возможности удаленной связи, а в ближайшей перспективе - завершить создание "Электронной приемной" на сайте Минобороны", - добавил генерал.

О планах создать "Электронную приемную" в феврале сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Тогда же он рассказал, что в 2015 году в ведомство поступило более 150 тысяч обращений (на 5% больше, чем в 2014-м). При этом рост числа обращений был связан с празднованием 70-летия Победы, тогда как писем по выплате денежного довольствия и предоставлению жилья стало втрое меньше, чем в 2013 году.

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