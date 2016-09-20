Объединенная группировка войск стран ШОС уничтожила "террористов" на учении в Киргизии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Розыгрыш этапа совместного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2016" состоялся на полигоне Эдельвейс в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"В ходе розыгрыша объединенная группировка войск выполнила задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Были задействованы фронтовая и штурмовая авиация совместных сил, в том числе российские и китайские бомбардировщики Су-24 и Цзянь-Хун-7, а также вертолеты Ми-8МТВ и Чжи-9", - отметили в пресс- службе.
Военнослужащие также отработали практические действия по эвакуации жителей из возможного района боевых действий в пункты сбора пострадавших.
"Основной этап учения пройдет 21 сентября. Вооруженные силы РФ представляет ротная тактическая группа дислоцированной в Южной Сибири 55-й отдельной горной бригады ЦВО, на вооружении которой - бронеавтомобили "Тигр". Общая численность российского контингента составляет около 500 военнослужащих", - уточнили там.
Учение "Мирная миссия - 2016" проходит с 15 по 21 сентября на полигонах учебного центра "Эдельвейс" в Иссык- Кульской области Киргизии. В маневрах принимают участие контингенты вооруженных сил Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.