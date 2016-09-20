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"Вертолеты России" покажут на "Гидроавиасалоне" медицинскую версию Ка-226Т и "Ансат"

Армия и ОПК
20 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Легкий вертолет Ка-226Т будет представлен на выставке в медицинском исполнении
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Вертолет Ка-226Т

Вертолет Ка-226Т

© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на международной выставке "

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-2016" легкие вертолеты "Ансат", а также многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, Ми-171А2 и Ка-226Т. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"В рамках выставки холдинг "Вертолеты России" представит актуальную линейку техники: вертолеты "Ансат", Ми-171А2, Ка-32А11ВС, а также Ка-226Т", - говорится в сообщении.

В частности, вертолеты Ка-32A11BC и Ми-171А2 будут представлены в поисково-спасательном исполнении, а легкий вертолет Ка-226Т - в медицинском.

"Гидроавиасалон-2016" пройдет в Геленджике с 22 по 25 сентября. На выставке и научной конференции по гидроавиации будет продемонстрирована авиация водного, берегового и корабельного базирования. Участники обсудят перспективы ее развития и возможности применения для перевозки пассажиров и грузов, туризма, патрульных и спасательных операций на море, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.

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