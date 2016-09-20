"Вертолеты России" покажут на "Гидроавиасалоне" медицинскую версию Ка-226Т и "Ансат"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на международной выставке "
-2016" легкие вертолеты "Ансат", а также многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, Ми-171А2 и Ка-226Т. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"В рамках выставки холдинг "Вертолеты России" представит актуальную линейку техники: вертолеты "Ансат", Ми-171А2, Ка-32А11ВС, а также Ка-226Т", - говорится в сообщении.
В частности, вертолеты Ка-32A11BC и Ми-171А2 будут представлены в поисково-спасательном исполнении, а легкий вертолет Ка-226Т - в медицинском.
"Гидроавиасалон-2016" пройдет в Геленджике с 22 по 25 сентября. На выставке и научной конференции по гидроавиации будет продемонстрирована авиация водного, берегового и корабельного базирования. Участники обсудят перспективы ее развития и возможности применения для перевозки пассажиров и грузов, туризма, патрульных и спасательных операций на море, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.