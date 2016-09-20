Путин заявил о необходимости четкого выполнения гособоронзаказа

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) и заявил, что хотел бы услышать от участников заседания военно-промышленной комиссии, что делается для решения остающихся на этом направлении проблем.

"Следующий вопрос повестки - это четкая и своевременная реализация гособоронзаказа", - заявил он во вторник на заседании комиссии. Президент отметил, по итогам 2015 года задания ГОЗ были выполнены на 97%, что, по словам главы государства, является "хорошим результатом".

По словам Путина, такой показатель стал возможным благодаря наведению порядка в сфере финансирования и устранению препятствий, которые вели к затягиванию и подчас срыву поставленных задач.

"Однако ряд проблемных вопросов остаются нерешенными. Мы обсуждали их на совещании в мае этого года в Сочи и в Минобороны, а также на едином дне приемки вооружений и военной техники. Сегодня от вас хотел бы услышать предложения по решению этих вопросов", - сказал президент.

Фундаментальные научные исследования

Президент также заявил, что для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и реализации ГОЗ фундаментальные научные исследования в интересах "оборонки" имеют ключевое значение.

"Для успешной реализации гособоронзаказа, проектирования перспективных образцов вооружений и в целом для инновационного развития ОПК ключевое значение имеют фундаментальные научные исследования в интересах обороны страны", - сказал он.

По словам главы государства, в этой связи Российская академия наук предложила шире и активнее использовать потенциал ее специализированных институтов.

"Дано поручение научно-техническому совету комиссии проанализировать эти возможности, и в ходе сегодняшней встречи предлагаю обсудить, как это поручение выполняется, каковы предложения", - сказал Путин.

Производство современных разведкомплексов

Президент РФ сообщил об успешных испытаниях ряда военных комплексов по созданию единого информационно-разведывательного пространства Вооруженных сил РФ. В частности, по его словам, сформировано информационное обеспечение высокоточного оружия большой дальности, а также ведется серийное производство и поставка спецтехники.

"Отмечу, что в рамках программы Росвооружения на 2011-2020 гг. ряд шагов по созданию данной системы уже сделан, сформировано информационное обеспечение высокоточного оружия большой дальности, начато серийное производство и поставка в войска современных комплексов вооружения военной и специальной техники, которая будет применяться в едином информационно-разведывательном пространстве. На двух стратегических направлениях проведена опытная увязка систем автоматизированного управления разведки и связи информационного и иного обеспечения высокоточного оружия всех видов базирования. Прошла проверка информационного обеспечения перспективных средств поражения большой дальности", - сообщил он.

"Нужно активнее продолжать эту работу. Строго выдерживать сроки по разработке, испытаниям и производстве всех запланированных комплексов",- поручил Путин.

Создание единого информационно-разведывательного пространства Вооруженных сил является ключевой задачей, отметил Путин.

"Сегодня мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с основными направлениями развития системы вооружения. Прежде всего, обсудим как модернизируются разведывательно-информационные комплексы, которые играют важнейшую определяющую роль в современном бою", - заявил президент.

"На сегодняшний день одной из ключевых задач является создание единого информационно-разведывательного пространства Вооруженных сил. Оно должно основываться на современных защищённых технологиях и охватывать все звенья управления - от тактического до генерального штаба" - подчеркнул глава государства.

Перспективные образцы военной техники

На заседании Военно-промышленной комиссии Путин также поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса в полной мере выполнять требования госзаказчиков к перспективным образцам оружия и военной техники.

"Особо подчеркну - организации ОПК и генеральные конструкторы должны в полной мере выполнять требования госзаказчика к перспективным образцам вооружения и военной техники, основанные на боевом опыте войск", - заявил президент РФ.

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