Беспилотники обнаружили "диверсантов" на учениях РВСН в Тверской области

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Различные типы беспилотных летательных аппаратов БЛА активно применяются в ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Тверской области. Они используются для обнаружения условных диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Тополь" на маршрутах боевого патрулирования. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.
"В данное соединение, - уточнил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, - с учетом его перевооружения, будут поставлены беспилотные летательные аппараты. На учениях в исследовательских целях мы используем широкую линейку беспилотников различных видов и модификаций".
БЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные формирования (ДРФ), пытающиеся провести минирование дорог на маршрутах движения колонн.
Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и ГСМ и других объектах соединения) в планы ДРФ входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком боевой задачи. После обнаружениея диверсионно-разведывательных формирований противника на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы обозначения действий диверсионно-разведывательных формирований противника насчитывали около 100 военнослужащих.
В настоящее время в позиционном районе соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки.
БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М". В Тверском ракетном соединении беспилотники применялись впервые.