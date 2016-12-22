Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецстрой России упраздняется.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", - сказал он.

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, что поводом для упразднения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

О Спецстрое

Согласно информации на сайте Спецстроя, Федеральное агентство специального строительства - федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований.

Основные задачи Спецстроя: строительство объектов, обеспечивающих оборону и безопасность государства, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для ВС; строительство и реконструкция предприятий и организаций ядерного комплекса, предприятий по хранению и уничтожению химического и иных видов оружия массового поражения; техническое прикрытие и восстановление автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования; строительство и капремонт в мирное и в военное время автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования; обеспечение в пределах своих полномочий боевой и мобилизационной готовности воинских формирований.

Федеральное агентство по специальному строительству РФ. Досье