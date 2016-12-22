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Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя

Армия и ОПК
22 декабря, 13:14 дата обновления: 22 декабря, 13:18 UTC+3
Созданы восемь ФГУПов, которые будут строить только спецобъекты Минобороны
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецстрой России упраздняется.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

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"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", - сказал он. 

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, что поводом для упразднения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. 

О Спецстрое

Согласно информации на сайте Спецстроя, Федеральное агентство специального строительства - федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований.

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Основные задачи Спецстроя: строительство объектов, обеспечивающих оборону и безопасность государства, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для ВС; строительство и реконструкция предприятий и организаций ядерного комплекса, предприятий по хранению и уничтожению химического и иных видов оружия массового поражения; техническое прикрытие и восстановление автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования; строительство и капремонт в мирное и в военное время автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования; обеспечение в пределах своих полномочий боевой и мобилизационной готовности воинских формирований.

Федеральное агентство по специальному строительству РФ. Досье

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