МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ в 2017 году планируют принять участие в шести международных учениях, три из них пройдут за рубежом. Об этом сообщил заместитель главкома Сухопутных войск генерал-полковник Александр Ленцов в ходе ежегодного Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

"На 2017 учебный год запланировано проведение шести совместных военных учений с подразделениями армий иностранных государств, три из них - на территории иностранных государств", - сказал он.

Наиболее масштабными из них будут межвидовые совместные российско-индийские сухопутные, морские и авиационные учения "Индра-2017". "Сухопутные российско-индийские учения "Индра-2017" на территории Индии, военно-морские учения "Индра Нэви-2017" и авиационные учения "Авиаиндра-2017" пройдут на территории России", - сказал Ленцов.

Общее руководство проведением "Индры-2017" возложено на главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о планах Сухопутных войск провести в следующем году совместные учения с подразделениями Вооруженных сил Индии, Монголии, Вьетнама, Никарагуа и Пакистана, а также стран - участниц ОДКБ.

Учения ракетчиков и артиллеристов

Как сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, ракетчики и артиллеристы Сухопутных войск в 2017 году примут участие в 18 командно-штабных учениях.

"Для повышения уровня подготовки командиров и штабов соединений ракетных войск и артиллерии на 2017 год запланировано 18 командно-штабных учений, что в 1,5 раза больше чем в 2016 году", - сказал он.

По словам Матвеевского, обеспечение перспективными тренажерами учебных центров, соединений и частей рода войск позволит повысить интенсивность мероприятий боевой подготовки, а также существенно сэкономить материальные средства. "Основные усилия в подготовке ракетных войск и артиллерии в 2017 году необходимо сосредоточить на подготовке соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии к ведению разведывательно- ударных и разведывательно-огневых действий", - сообщил он.

Кроме того, учения, в которых участвуют артиллеристы и ракетчики, все чаще будут межведомственными, а слаживание артиллерийских подразделений будет происходить в более короткие сроки для участия в общевойсковых тактических учениях.

Как отметил Матвеевский, интенсивность учений российских артиллеристов в 2016 году увеличилась по сравнению с показателями годичной давности на 10%.

"В ракетных войсках и артиллерии планы подготовки органов управления и войск за этот учебный год выполнены на 100%. Особое внимание было уделено выполнению поставленных задач на незнакомых полигонах. При этом нам удалось решать поставленные перед нами задачи в сложных и неординарных условиях", - подчеркнул генерал. По его словам, интенсивность проведенных учений различного уровня выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, а уровень боевой подготовки ракетных войск и артиллерии повысился.

Новое вооружение

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков в ходе ежегодного Военного совета Главного командования Сухопутных войск сообщил, что в 2016 году в войска было поставлено более 60 реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и более 20 гаубиц "Мста-СМ".

"В 2016 году поставлено два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", а также более 60 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и более 20 самоходных гаубиц "Мста-СМ", - перечислил главком.

Также войска получили в этом году более 70 модернизированных РСЗО "Град-М", добавил Салюков.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии.

"Торнадо-Г" предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам. По своей боевой эффективности система в 2,5-3 раза превосходит возможности РСЗО "Град" за счет повышенной мощности боеприпаса, наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, привязки к местности и навигации.

Основу огневой мощи САУ 2С33 "Мста-СМ", являющейся предшественницей новейшей 2С35 "Коалиция-СВ", составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.

Огневая подготовка

Как сообщил генерал-полковник Александр Ленцов, Сухопутные войска РФ провели в 2016 году более 28 тыс. занятий, из которых более 16 тыс. было посвящено огневой подготовке.

"Всего в 2016 учебном году в войсках военных округов проведено более 28 тыс. занятий по основным предметам обучения, из них по огневой подготовке - более 16 тыс., по тактической - более 4,6 тыс. и по вождению боевых машин - более 7,5 тыс. занятий", - сказал он.

Ленцов отметил, что количество проведенных боевых стрельб, учений и занятий в сравнении с прошлым годом увеличилось на 4,5%.

"Основные усилия в подготовке были направлены на совершенствование одиночной подготовки личного состава, слаживание отделений (экипажей и расчетов), взводов, рот, батальонов", - перечислил генерал.