"Рособоронэкспорт" впервые поучаствует в оборонной выставке в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит свою экспозицию с 250 образцами продукции военного назначения на международной выставке вооружения и военной техники Shield Africa 2017. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выставка пройдет на территории полицейской академии города Абиджан в Кот-д'Ивуаре с 24 по 26 января. Официальную российскую делегацию на выставке возглавил начальник управления по работе с предприятиями ОПК и контролю за реализацией перспективных проектов ФСВТС России Владимир Артемьев. Главой делегации "Рособоронэкспорта" является замначальника департамента маркетинговой деятельности компании Вадим Старцев.

"Всего АО "Рособоронэкспорт" в ходе Shield Africa 2017 представит иностранным заказчикам около 250 образцов продукции военного назначения российского производства", - говорится в сообщении.

Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенный интерес представителей иностранных делегаций к представленным на стенде многоцелевому транспортно-боевому вертолету Ми-35М, легкому многоцелевому вертолету круглосуточного применения Ка-226Т, бронетранспортеру БТР-80А, специальной бронированной машине ВПК-233136, а также к скоростному патрульному катеру проекта 12150 "Мангуст" и патрульному катеру проекта 14310 "Мираж".

Кроме того, в Абиджане будет представлен новый масштабный маркетинговый проект "Противодействие терроризму и обеспечение правопорядка". Его задачи - выявление источников террористических угроз и противоправных действий, проведение антитеррористических мероприятий, обеспечение правопорядка, охрана особо важных объектов и защита прибрежной зоны.