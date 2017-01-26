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Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях

Армия и ОПК
26 января, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Специалисты заявили о достижении поставленных перед истребителями задач
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Все системы новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 показали себя отлично во время первых летных испытаний, заявил заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федорова, старший летчик-испытатель Михаил Беляев.

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"В рамках выполнения программы испытаний МиГ-35УБ (двухместный) летчиками-испытателями выполнен полет с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и маневренности. При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью: все бортовые системы работали штатно, силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно", - рассказал он.

По словам Беляева, "качественная оценка полета - положительная".

Сегодня МиГ-35 приступил к летным испытаниям. Это новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++", он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

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