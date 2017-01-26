Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"Международная панорама 26 января, 20:34
Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка ЕвропыСпорт 26 января, 20:15
Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детейОбщество 26 января, 20:11
Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстраненииСпорт 26 января, 19:58
Президент Мексики не поедет в США на встречу с ТрампомМеждународная панорама 26 января, 19:56
Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторонСпорт 26 января, 19:54
Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую АравиюОбщество 26 января, 19:51
Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-БабаПолитика 26 января, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Все системы новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 показали себя отлично во время первых летных испытаний, заявил заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федорова, старший летчик-испытатель Михаил Беляев.
"В рамках выполнения программы испытаний МиГ-35УБ (двухместный) летчиками-испытателями выполнен полет с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и маневренности. При выполнении полета цели и результаты достигнуты полностью: все бортовые системы работали штатно, силовая установка, комплексная система управления самолетом работали штатно", - рассказал он.
По словам Беляева, "качественная оценка полета - положительная".
Сегодня МиГ-35 приступил к летным испытаниям. Это новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++", он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.