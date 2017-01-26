Салюков: около 50 тыс. боевых комплектов "Ратник" будет поставлено ВС РФ в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января /ТАСС/. Около 50 тыс. боевых комплектов "Ратник" поступят в Вооруженные силы России в 2017 году, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"В 2017 году в Вооруженных силах России спланирована закупка комплектов боевой экипировки второго поколения "Ратник" для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота в количестве 50 тыс. комплектов", - сказал Салюков в ходе посещения Аксайского кадетского казачьего корпуса.

По его словам, с 2017 года в войска поставляются всесуточные приборы разведки 1ПН142 и 1ПН143, являющиеся частью "Ратника". "Они предназначены для обнаружения и распознавания различных типов объектов в любое время суток, в различных погодных условиях, определения координат, записи, обработки, хранения и быстрой передачи внешним потребителям текстовой и видеоинформации о разведанных объектах", - добавил генерал.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.