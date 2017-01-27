"Ростерминалуголь" в 2016 году увеличил объемы обработки инновационных вагонов на 13%Транспорт 27 января, 11:51
В зоопарк Екатеринбурга привезли двух древесных дикобразов из ЧехииНовости Урала 27 января, 11:32
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забытьОбщество 27 января, 11:30
Кержаков не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор в ИспаниюСпорт 27 января, 11:29
История Зои Космодемьянской без идеологии и мифовОбщество 27 января, 11:26
"Куньлунь" может обратиться в КХЛ в связи с расистскими высказываниями игрока "Слована"Спорт 27 января, 11:20
Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разрядеСпорт 27 января, 11:13
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машиныПроисшествия 27 января, 11:03
Арктика расширяет спектр туристических предложенийТуризм и отдых 27 января, 10:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпускать более 100 самолетов в год, заявил в пятницу генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.
"ОАК пришла к такой цифре, как 100 самолетов в год. Планируем наращивать", - сказал он.
Коротков не уточнил, сколько военных самолетов произведет корпорация. "Это вопрос к Министерству обороны", - пояснил генеральный конструктор ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.
К 2035 году ОАК планирует довести долю выручки от продаж гражданских самолетов с нынешних около 20% до 45% - эта цель заявлена в стратегии корпорации, опубликованной в конце прошлого года.