ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпускать более 100 самолетов в год, заявил в пятницу генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.

"ОАК пришла к такой цифре, как 100 самолетов в год. Планируем наращивать", - сказал он.

Коротков не уточнил, сколько военных самолетов произведет корпорация. "Это вопрос к Министерству обороны", - пояснил генеральный конструктор ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.

К 2035 году ОАК планирует довести долю выручки от продаж гражданских самолетов с нынешних около 20% до 45% - эта цель заявлена в стратегии корпорации, опубликованной в конце прошлого года.