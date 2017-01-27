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ОАК планирует выпускать более 100 самолетов в год

Армия и ОПК
27 января, 10:55 UTC+3 область/ 27, января. /ТАСС
В то же время генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков не уточнил, сколько военных самолетов будут произведеены
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ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпускать более 100 самолетов в год, заявил в пятницу генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.

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"ОАК пришла к такой цифре, как 100 самолетов в год. Планируем наращивать", - сказал он.

Коротков не уточнил, сколько военных самолетов произведет корпорация. "Это вопрос к Министерству обороны", - пояснил генеральный конструктор ОАК, отвечая на соответствующий вопрос.

К 2035 году ОАК планирует довести долю выручки от продаж гражданских самолетов с нынешних около 20% до 45% - эта цель заявлена в стратегии корпорации, опубликованной в конце прошлого года.

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