Численность железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины возросла

КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 28 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины, доведя ее численность до более чем 1300 человек. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За счет включения в состав группировки третьего по счету путевого батальона Южного военного округа ее численность доведена до более 1300 человек", - сказал замглавы военного ведомства.

Он уточнил, что в настоящее время в возведении железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов. И три отдельных путевых батальона последнего, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.

Булгаков также сообщил, что после новогодних праздников железнодорожные войска и строители РЖД вышли на показатели работ, которые должны ежесуточно выполняться на строительстве участка дороги протяженностью 130 км. "Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет", - подчеркнул замминистра обороны.

"Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки", - уточнил он.

Замглавы военного ведомства отметил, что зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. "Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться", - сказал Булгаков, отметив, что график работ был уточнен, исходя из прогноза погоды.