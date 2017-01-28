Численность железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины возросла

Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существуетСпорт 28 января, 18:09
Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в CAS на лишение двух медалей ОИСпорт 28 января, 18:07
Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"Спорт 28 января, 17:53
Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойкахСпорт 28 января, 17:39
Власти края: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готовоСпорт 28 января, 17:37
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка АнглииСпорт 28 января, 17:36
Организатор: шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых КарякиныхСпорт 28 января, 17:32
Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложноСпорт 28 января, 17:25
Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКАСпорт 28 января, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 28 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины, доведя ее численность до более чем 1300 человек. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
"За счет включения в состав группировки третьего по счету путевого батальона Южного военного округа ее численность доведена до более 1300 человек", - сказал замглавы военного ведомства.
Он уточнил, что в настоящее время в возведении железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов. И три отдельных путевых батальона последнего, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.
Булгаков также сообщил, что после новогодних праздников железнодорожные войска и строители РЖД вышли на показатели работ, которые должны ежесуточно выполняться на строительстве участка дороги протяженностью 130 км. "Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет", - подчеркнул замминистра обороны.
"Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки", - уточнил он.
Замглавы военного ведомства отметил, что зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. "Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться", - сказал Булгаков, отметив, что график работ был уточнен, исходя из прогноза погоды.