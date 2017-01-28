Железная дорога в обход Украины сможет пропускать 240 составов в сутки

КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 28 января. /ТАСС/. Пропускная способность двухпутной электрофицированной железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони.

"Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", - сказал он.

По словам вице-президента РЖД, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.

Тони сообщил, что в соответствии с утвержденным графиком производства работ, РЖД взяла на себя жесткие обязательства по снабжению стройки песком, шпалами и щебнем. "Могу вас заверить, что все обязательства будут выполнены", - заявил он.

Отвечая на вопрос, не вредит ли строительству дороги снежная и холодная зима, вице-президент РЖД сказал: "Не вредит, наоборот, морозы сейчас нужны больше, чем оттепель. Чем больше подморозит, тем быстрее и с огоньком будем мы работать".

Олег Тони вместе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым в субботу находится с рабочей поездкой в Воронежской области для контроля за ходом строительства железной дороги в обход Украины.