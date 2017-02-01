Назначен новый начальник Департамента культуры Минобороны

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Владимир Буздыган назначен начальником департамента культуры Министерства обороны РФ. Об этом сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Приказом министра обороны назначены: Владимир Данилович Буздыган - директором Департамента культуры, Максим Викторович Ченгаев - руководителем Департамента строительства, Наталья Евгеньевна Красавцева - руководителем Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны", - сказал министр.
Глава военного ведомства пожелал вновь назначенным успеха и отметил, что рассчитывает на их профессионализм.
Шойгу также напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина ранее были назначены Александр Фомин (на должность замминистра обороны РФ вместо вернувшегося в МИД Анатолия Антонова) и Дмитрий Шугаев (директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которая подведомственна Минобороны).
Предыдущий начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.