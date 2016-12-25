Россия скорбит по погибшим в катастрофе Ту-154

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Трагедия с самолетом Ту-154 Минобороны РФ под Сочи затронула всю страну, власти российских регионов выражают соболезнования в связи с ЧП, отменяют предновогодние, развлекательные мероприятия, выражают готовность оказать посильную помощь семьям погибших.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, доктор Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия». По данным Минобороны Р. Ф., обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров.

Президент РФ подписал указ об объявлении 26 декабря днем общенационального траура.

Потеряли как родных

"Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки, одно желание — услышать ее голос <…>Мы виделись с Лизой неделю назад, и вот такая страшная новость. Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают, как родных потеряли", — написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки. Одно желание - Услышать Ее голос. Значит она жива. Значит хоть кто-то жив. Но нет. Ничего... Мы виделись с Лизой неделю назад. И вот такая страшная новость... Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают, как родных потеряли... Фото опубликовано Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Дек 25 2016 в 2:34 PST

Соболезнования в связи с трагедией также выразили главы Ханты-Мансийского (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), руководители Челябинской, Тюменской областей.

"Это страшная трагедия и невосполнимая утрата. Мои соболезнования родным и близким. Югорчане скорбят вместе с вами", - отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова. По словам директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой, сейчас пересматриваемся сетка вещания регионального телевидения - завтра в эфире не будет развлекательных программ.

"Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения", - процитировали в пресс-службе челябинского правительства главу региона Бориса Дубровского.

Соболезнование также выразило правительство Курганской области. "Это большая трагедия и тяжелая утрата, нет ничего дороже человеческих жизней. Горько, что их не вернуть. Пассажирами самолета были прекрасные люди — артисты, журналисты, общественные деятели, военные — профессионалы своего дела, которые работали на благо нашей страны. Курганская область скорбит вместе со всей Россией", - говорится в сообщении курганского правительства.

"Глава Тюменской области Владимир Якушев отправил телеграмму-соболезнование на имя министра обороны Сергея Шойгу. Из-за трагедии сегодня планируется перенести на другое время развлекательные мероприятия, в частности, отменена церемония открытия Дома болельщиков в Тюмени, она пройдет в другое время. Планируется перенести и другие развлекательные мероприятия", - сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова.

От развлекательных мероприятий 25 и 26 декабря отказался "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, сообщили в его пресс-службе.

Юг скорбит

"Большое горе. Больно верить в произошедшее. Искренние соболезнования родным и близким экипажа и пассажиров Ту-154", - написал в своем Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор также выразил соболезнования родным погибших, отметив, что молится об упокоении пассажиров и членов экипажа лайнера. «Сегодня за Божественной литургией мы помолились об упокоении всех погибших в авиакатастрофе в Сочи. А в понедельник во всех храмах Екатеринодарской епархии будет отслужена по ним панихида. Хочу выразить сочувствие и поддержку родственникам и близким погибших, да поможет им Господь перенести постигшую их горькую утрату с мужеством и кротостью», — цитирует владыку пресс-служба митрополии.

"Эта трагедия унесла целое созвездие талантливых и любимых нами людей. Мы искренне скорбим вместе с вами, боль от этой утраты отзывается в каждом сердце", - заявил глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов, напомнил, что именно этот коллектив в марте 2014 года стал одним из первых, кто выступил на полуострове с концертом в честь воссоединения Крыма с Россией. "Это невосполнимые утраты. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в соболезновании главы региона.

"Тяжелая весть о гибели 84 пассажиров и 8 членов экипажа самолета Минобороны ТУ-134 у побережья Сочи облетела сегодня всю страну. Узнал, что на борту самолета летел коллектив ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова вместе с художественным руководителем Валерием Халиловым", — написал на своей странике в Instagram глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"С этим коллективом нас связывали давние творческие и дружеские отношения. При непосредственном содействии художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова в 2012 году впервые была сделана оркестровая запись национального гимна Ингушетии Центральным военным оркестром Министерства обороны РФ", — отметил он.

Соболезнования в связи трагедией под Сочи также выразили главы Республики Тува, Ленинградской области, губернаторы Астраханской, Калининградской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, других российских регионов.

Главы ряда регионов объявили о готовности оказать помощь семьям погибших в катастрофе.

"Случившееся - большая трагедия. Республика (Кабардино-Балкария) готова оказать любую необходимую помощь", - написал на своей странице в Instagram глава республики Юрий Коков.

"На борту Ту-154, потерпевшего сегодня крушение под Сочи, был зарегистрирован 24-летний Иван Шахов, он прописан в райцентре Иловля Волгоградской области. Власти готовы оказать необходимую материальную помощь и всяческое содействие родителям погибшего музыканта, которые проживают в Волгограде", - сообщил ТАСС источник в администрации Волгоградской области.

Земляки

В регионах и городах, где пассажиры самолета и члены экипажа родились, жили или выступали, с теплотой вспоминают о них. Среди жертв катастрофы 30-летний музыкант, уроженец Твери Александр Штуко, принадлежащий к известной тверской династии. Его мама возглавляет Тверской музыкальный колледж имени М. П. Мусоргского.

"Мы всегда будем помнить о людях, погибших при исполнении своего служебного долга", - говорится в телеграмме в связи с гибелью жителя Тверской области, которую глава регина Игорь Руденя направил министру обороны Р. Ф. Сергею Шойгу.

"На борту самолета, потерпевшего сегодня крушение в Сочи, был красноярец, выпускник нашего хореографического колледжа Александр Разумов. С 2006 года, сразу после выпуска, его взяли в состав ансамбля песни и пляски имени Александрова. В списке погибших еще 2 красноярца: Артем Тарасенко, выпускник колледжа искусств им. Иванова- Радкевича и Алексей Моргунов, выпускник академии музыки и театра", — написала на своей странице в Facebook министр культуры региона Елена Мироненко.

Во Владикавказе вспоминают уроженца города, тенора ансамбля Александрова Дмитрия Бесчастнова, который не успел принять участие в вечере памяти своего педагога Нелли Хестановой, скончавшейся в прошлом году. «В январе мы все планировали собраться во Владикавказе на вечер ее памяти. Дима — блестящий тенор — был любимым учеником их преподавателя, а теперь вечер памяти будет посвящен учителю и ученику… Мы сначала не нашли его в списках пассажиров, потому что фамилию написали с ошибками, но оказалось, что Дима погиб», — сказала ТАСС оперная певица Амага Готти.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поделился воспомнианиями о начальнике военно-оркестровой службы В. С. Валерии Халилове, которому было присвоено почетное звание "Народный артист Республики Дагестан". "Сын Михаила Халилова, нашего земляка, военного дирижера, выходца из Лакского района. Военный оркестр Минобороны Р. Ф. под его руководством недавно принимал участие в торжественном концерте в Махачкале, состоялось выступление коллектива и в дербентской крепости Нарын-Кала. Благодаря оркестру, возглавляемому Валерием Халиловым, обрел величественное звучание и новый гимн нашей республики", - написал Абдулатипов в Instagram.

Свои соболезнования выразили и актеры Ярославского первого русского профессионального театра драмы имени Федора Волкова. К ним присоединились артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, которые очень тепло отозвались о коллегах, которых уже не стало.

"Это невосполнимая утрата для всей культуры России, погибли одни из лучших военных артистов России, со многими из которых мы были знакомы лично. Наши соболезнования семье Антона Николаевича Губанкова (директор департамента культуры Минобороны Р. Ф. — прим. ТАСС), это большой профессионал своего дела, прекрасный и отзывчивый человек", - сказал главный администратор Ансамбля песни и пляски Ч. Ф. Алексей Шевченко. Он добавил, что коллектив завтра должен был вылететь в служебную командировку, но в связи с трагедией пока неизвестно, состоится ли она. "Нам хотелось бы посвятить исполнение какого-то произведения погибшим, может быть молитву спеть, может быть это будет концерт, завтра собираемся по этому поводу у себя в Матросском клубе. Мы говорить не можем, мы можем петь", - добавил Шевченко.

Скорбят и во Владимирской областной филармонии, где концерт ансамбля Александрова был запланирован на 18 февраля. "В связи с трагическими событиями администрация учреждения культуры еще не выходила на связь с руководством коллектива, поэтому точной информации о том, состоится ли концерт во Владимире нет", - уточнили в филармонии.