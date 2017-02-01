Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35

Год назад к выполнению боевых задач в Сирии приступили новейшие истребители Су-35С. Самолеты попарно несли круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим. Перед российской авиагруппой ВКС стояла задача задействовать этот комплекс по максимуму.

"Сушки" осуществляли истребительно-авиационное прикрытие других самолетов, находящихся в воздухе, увеличивая при этом поле их обзора. Как отмечали в Минобороны России, когда пара Су-35 становилась "в противоход", обзор доходил до 360 градусов на 400 км вокруг. Су-35 является универсальным истребителем, способным обнаруживать, сопровождать и атаковать восемь целей одновременно, а благодаря станции активных помех самолет становится малозаметным.

Самый современный

Появление в Сирии новейших российских истребителей вызвало год назад огромный интерес со стороны как российской прессы, так и ряда зарубежных изданий. Его назвали "отличным и опасным самолетом". И даже сравнивали с американскими самолетами, отмечая тот факт, что при встрече с ним истребители F-15 и F/A-18E будут "заняты по горло".

Этот самолет является сейчас самым современным истребителем ВКС России и, видимо, таковым будет оставаться до массового появления Т-50 (ПАК ФА) в составе строевых частей Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Су-35 используется в ходе различных учений авиации и внезапных проверок Вооруженных сил РФ. По мнению Мураховского, опыт его эксплуатации и боевого применения показал, что самолет соответствует требованиям, предъявляемым к нему Минобороны, и заложенным тактико-техническим характеристикам. По своим возможностям превосходит большинство зарубежных образцов.

Летно-технические характеристики Длина самолета — 21,9 м, размах крыла — 14,75 м, высота — 5,9 м. Максимальная взлетная масса — 34 500 кг, максимальная скорость — 2500 км/ч, максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) — 3600 км, с ПТБ — 4500 км. Практический потолок — 20 тыс. м. Экипаж состоит из одного человека. Назначенный производителем ресурс самолета — 6 тыс. часов или 30 лет, ресурс двигателей — 4 тыс. часов.

На Су-35 — 12 узлов внешней подвески для крепления высокоточных ракет и авиабомб. Еще два — для размещения контейнеров РЭБ.

В состав вооружения Су-35 входит целый набор управляемых ракет типа "воздух — воздух" и "воздух — поверхность", а также неуправляемые ракеты и авиабомбы различных калибров.

По номенклатуре бомбардировочного и неуправляемого ракетного вооружения Су-35 в целом не отличается от сегодняшних истребителей Су-30МК, но в перспективе на нем смогут применяться усовершенствованные и новые модели авиабомб, в том числе с лазерной коррекцией. Максимальная масса боевой нагрузки составляет 8 тыс. кг.

Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм (боезапас — 150 патронов).

Проверка боем

Говоря о сирийской работе "сушки", Мураховский привел в пример известный факт, когда американцы заявили протест в связи с якобы опасным сближением российской авиации с их самолетами в воздушном пространстве Сирии.

Это сделали как раз самолеты Су-35. Американцы фактически обнаружили наши самолеты уже только визуально, это говорит об их малозаметности Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Эксперт также отметил некоторые моменты участия Су-35 в операции против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Во-первых, перегоночная дальность ему позволяет безо всяких дозаправок и посадок прибыть на российскую авиабазу Хмеймим. Во-вторых, сопровождать нашу дальнюю авиацию на протяжении выполнения боевых задач на территории Сирии, а затем — во время ухода из воздушного пространства арабской республики Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

По мнению Мураховского, возможности Су-35 позволяют осуществлять непрерывное сопровождение ударной авиации ВКС РФ, а также прикрывать бомбардировщики Су-24 во время нанесения ударов по нескольким целям и возвращения на аэродром базирования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорил о том, что операция в Сирии подтвердила высокие боевые возможности российской авиации. В ходе боевых действий было апробировано более 160 образцов современного и модернизированного вооружения. Они показали высокую эффективность.

Но были и не подтвердившие заявленные характеристики образцы, в частности, выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков. В отношении Су-35 ничего подобного нет.

Он показал себя прекрасной системой авиационного вооружения, которая, я думаю, еще долго будет служить российским ВКС Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

По мнению военных экспертов, полученные в ходе боевого применения российской авиации в Сирии результаты могут лечь в основу технических решений для самолетов следующих поколений.

Усиление армии

В Воздушно-космических войсках РФ продолжается перевооружение авиаполков на истребители Су-35. В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое дежурство в Карелии по охране воздушных рубежей северо-запада России.

ТАСС/Минобороны РФ

Весной 2016 года эскадрильей истребителей Су-35 был укомплектован авиаполк в Приморье. На вооружении приморских летчиков стоит 11 боевых машин этого типа.

Впервые на боевое дежурство Су-35 заступили в конце 2015 года в Хабаровском крае, сменив устаревшие истребители Су-27СМ.

В 2009 году компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) заключила соглашение с Минобороны РФ на поставку 48 истребителей Су-35С к концу 2015 года, в декабре 2015 года был подписан второй контракт на поставку 50 единиц до 2020 года в ВКС РФ.

Также ранее сообщалось, что в 2016 году четыре истребителя получит Китай. Всего до 2019 года предусматривается изготовление и отгрузка 24 самолетов в эту страну.

Роман Азанов, Алексей Паньшин

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