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Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики

Армия и ОПК
7 февраля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что эта практика будет продолжаться, так как "весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности" ВС РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объявленная внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) - это продолжение существующей практики тестирования российских воинских подразделений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок", - таким образом представитель Кремля ответил на просьбу объяснить, почему во вторник была объявлена проверка боеготовности ВКС. Песков напомнил, что "неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил".

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что приказом главы государства объявлена внезапная проверка боеготовности ВКС. Практика внезапных проверок боевой готовности Вооруженных сил была возобновлена в 2013 году.

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