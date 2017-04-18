Десантники в ближайшее время получат очередную партию БТР "Ракушка"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска РФ в ближайшее время получат очередную партию БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" с новым цифровым оборудованием, сообщили в Минобороны РФ.
"Более 30 серийных перспективных боевых машин БМД-4М и более 10 БТР-МДМ "Ракушка", загруженных на железнодорожные платформы в Орехово-Зуево, сегодня начали следовать в место назначения", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что около 200 военных освоили использование этой техники в 242-м учебном центре ВДВ. С 26 апреля этот курс подготовки, рассчитанный на два месяца, там будут проходить еще около 200 десантников.
Улучшенная БМД-4М имеет увеличенную бронезащищенность, оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Имеющееся на ее борту новейшее электронное оборудование влияет на показатели сразу несколько ключевых характеристик машины, в том числе облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.
БМД-4М вооружена 100-мм орудием - пусковой установкой и 30-мм автоматической пушкой 2А72, а также пулеметом ПКТ. 100-мм орудие - пусковая установка производит стрельбу управляемыми ракетами и осколочно-фугасными снарядами. 30-мм автоматическая пушка эффективно поражает легкобронированную технику, а пулемет эффективен против пехоты.
Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе БМД-4М для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг. Боевая масса - 13,2 т, грузоподъемность - 2 т. Машина вооружена двумя 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Экипаж - два человека, десант - 13 человек. Максимальная скорость по шоссе - 71 км/ч, по воде - 10 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км.