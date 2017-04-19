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Минобороны опровергло сообщение Reuters о потерях российских военных в Пальмире

Армия и ОПК
19 апреля, 13:53 дата обновления: 19 апреля, 14:13 UTC+3
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что "никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было"
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© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщение Reuters о потерях среди российских военных в Пальмире.

"Никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе. Таким образом, вся статья британского агентства Reuters о якобы "занижении" таких данных - набор букв для оправдания собственного заголовка", - заявил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что "ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами из Reuters имен не принадлежит российским военнослужащим".

Генерал обратил внимание, что среди авторов материала агентства, которые якобы изучали отчеты российских кладбищ и опрашивали россиян, указаны Сулейман аль-Халиди в Аммане, Томас Перри и Ангус Макдауэлл в Бейруте, Джозеф Насра в Берлине и Кристиан Лоу.

"Вряд ли удивительно, что материал буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют "военнослужащим по контракту", то "заключившим контракт с Минобороны наемником", - сказал Конашенков.

Он также высказал мнение, что сообщение британского агентства было выпущено с целью отвлечь внимание общественности от того факта, что у западных политиков и дипломатов отсутствуют реальные доказательств якобы имевшей место химатаки в сирийском Хан-Шейхуне. "Весь текст - абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне", - заключил генерал.

"Потери" Reuters

Ранее агентство Reuters со ссылкой на самостоятельно собранные факты сообщило, что Минобороны РФ в четыре раза занизило потери своих военных под Пальмирой. По его мнению, с конца января прошлого года по март этого в боях за Пальмиру погиб 21 российский военный, в то время как, по утверждению агентства, военное ведомство РФ официально сообщило только о пяти погибших.

Агентство, в частности, сообщило, что собрало информацию о 18 убитых россиянах в Сирии, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также официальных данных с российских кладбищ. Имена еще троих погибших агентство установило в ходе "бесед с близкими к ним людьми". 

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