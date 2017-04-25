Морпехи Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Батальон морской пехоты Каспийской флотилии начал учения по подготовке к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В настоящее время на горном полигоне Аданак в Дагестане личным составом батальона морской пехоты развернуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения", - сказал собеседник агентства.

Морпехи приступили к тренировкам со стрельбой из штатного вооружения. В маневрах задействованы более 500 военных и около 100 единиц боевой и специальной техники. Учения проходят под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Во вторник началась внезапная проверка боевой готовности в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии. В учениях уже задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала". Также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота. Корабельные группировки флотилии вышли из пунктов базирования, совершили переход в районы рассредоточения и приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде.