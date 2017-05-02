Сенаторы предложили разрешить службу в армии ограниченно годным после повторного осмотра

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В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почтеАрмия и ОПК 2 мая, 17:57
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья, призывать их в армию, если после медицинского переосвидетельствования они признаются годными. Проект закона опубликован в думской электронной базе данных.
"Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу", - говорится в пояснительной записке.
Сенаторы поясняют, что многие признанные ограниченно годными к воинской службе "после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями)". Однако, по словам законодателей, "в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен".
Вместе с тем парламентарии отмечают, что "в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование", чтобы в дальнейшем пройти воинскую службу.
Ранее сенаторы во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесли на рассмотрение законопроект, который закрепляет в законе проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве в армию.