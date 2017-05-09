Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Таиланд

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Саттахип в Таиланде. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.
"В рамках визита, который проходил с 5 по 9 мая, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и чрезвычайным и полномочным послом России в Таиланде Кириллом Барским. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи иностранного порта", - сообщил Матвеев.
Боевые корабли совершают дальний поход в водах Мирового океана с 1 апреля. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. Ранее в рамках похода корабли зашли в порт Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины) и Камрань (Вьетнам).