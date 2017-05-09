Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Таиланд

Армия и ОПК
9 мая, 8:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Боевые корабли совершают дальний поход в водах Мирового океана с 1 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Саттахип в Таиланде. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

"В рамках визита, который проходил с 5 по 9 мая, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и чрезвычайным и полномочным послом России в Таиланде Кириллом Барским. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи иностранного порта", - сообщил Матвеев.

Боевые корабли совершают дальний поход в водах Мирового океана с 1 апреля. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. Ранее в рамках похода корабли зашли в порт Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины) и Камрань (Вьетнам).

Смотрите также

Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ

Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в японский порт Майдзуру

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
3
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
4
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
5
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
6
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама