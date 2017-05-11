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РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИК

Армия и ОПК
11 мая, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км

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© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские разработчики на вертолетной выставке HeliRussia 2017, которая пройдет в Москве в конце мая, покажут новый беспилотный летательный аппарат ЮРИК. Об этом  сообщили в оргкомитете выставки.

"Новый аппарат получил проектное название БАС ЮРИК, что расшифровывается как беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции. HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может быть показан уже летом этого года. Серийное производство аппарата запланировано на 2018 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это система мультикоптерного типа, которая отличается необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. "Помимо привычных для беспилотников авиационных работ, ЮРИК способен проводить экстренную воздушную эвакуацию пострадавших на несколько километров от места происшествия.

Масса пустого аппарата составляет около 110 кг, при этом его грузоподъемность достигает 120 кг, а дальность полета может составить до 200 км. В систему заложен потенциал выполнения автономных миссий даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС с использованием собственных систем геопозиционирования.

ЮРИК - это совместная разработка компании "Электроавтоматика" и НПО "Авиационно-космические технологии". На HeliRussia 2017 они также представят свой проект "Бегалет", который представляет собой гибрид электромобиля и легкого самолета с мягким крылом.

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