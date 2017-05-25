Самолеты Дальней авиации Ту-22М3 разбомбят условного противника в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Более 30 российских самолетов и вертолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние Ту-22М3, будут задействованы в совместных антитеррористических учениях "Душанбе-Антитеррор", которые начнутся в Таджикистане 30 мая. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По его словам, согласовано применение в Таджикистане Дальней авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. "По замыслу учения, Дальняя авиация нанесет удар по резервам условного противника с практическим бомбометанием на полигоне "Харб-майдон", - отметил командующий.

Всего же со стороны России в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе более 30 самолетов и вертолетов, подразделения специального назначения и ВДВ.

Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол. Также туда переброшены вертолеты Ми-8 и Ми-24.

"Душанбе-Антитеррор - 2017" проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. По замыслу учений, на их завершающем этапе совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защиты наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно- пустынной местности.