В Подмосковье открылся второй слет "Юнармии"

КУБИНКА /Подмосковье/, 28 мая. /ТАСС/. Второй слет всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" открылся в подмосковном парке "Патриот" пленарным заседанием, на котором выступил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

"На слет съехалось более 2 тысяч юнармейцев, делегаты слета представили все региональные отделения "Юнармии". Основной целью второго слета является выработка единого организационно-методического подхода региональных отделений и определение приоритетных направлений деятельности", - сообщили организаторы мероприятия.

Также участники слета поделятся передовым опытом в сфере военно-патриотического воспитания молодежи для выработки единой программы и методики обучения юнармейцев, в том числе в системе дополнительного образования детей.

Министр обороны России Сергей Шойгу в приветственном слове участникам слета отметил, что за короткое время организация объединила "тысячи юношей и девушек, готовых отстаивать интересы России в науке и техники, в спорте и культуре, участвовать в поисковых отрядах и волонтерских акциях". "Уверен, впереди у вас немало интересных и полезных дел, которые послужат на благо нашего отечества", - говорится в приветственном слове, которое зачитал Панков.

Отдельные слова благодарности министр передал наставникам и педагогам, отдающим много сил и энергии патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Всероссийское движение "Юнармия" создано по инициативе главы Минобороны, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Цель организации - вызвать у подрастающего поколения интерес к географии и истории России и ее народов, ее героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в "Юнармию" может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.