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На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону

Армия и ОПК
5 июня, 10:37 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Шесть дней семь лучших экипажей танков Т-72Б3 и шесть мотострелковых взводов на БМП-2 будут бороться за право представить Россию на АрМИ-2017

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ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Всеармейские конкурсы в рамках АрМИ-2017 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" открылись сегодня под Волгоградом на полигоне Прудбой, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

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"Сегодня на полигоне под Волгоградом начался всеармейский этап конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". На церемонии открытия свое мастерство на лучшем полигоне страны - Прудбое - показали более 200 военнослужащих. В состязаниях принимали участие порядка 50 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия были показаны летные и ударные возможности самолетов Су-24 и Су-25СМ, вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечили высадку тактического десанта. Боевые возможности продемонстрировали БМП-3, танки Т-90С, самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 "Мста-С", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Шесть дней семь лучших экипажей танков Т-72Б3 и шесть мотострелковых взводов на БМП-2 будут бороться за право представить Россию на АрМИ-2017.

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В Волгоградскую область приехали представители из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно- научного центра Казани.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

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