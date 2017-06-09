Убойная сила: топ-10 самого известного стрелкового оружия ижевского завода

210 лет исполняется крупнейшему российскому разработчику и производителю боевого автоматического и снайперского оружия, Ижевскому оружейному заводу ("Ижмаш"). Основанный в 1807 году российским императором Александром I, сейчас он входит в состав концерна "Калашников" (корпорация "Ростех").

Уже в ходе Отечественной войны 1812 года завод снабжал русскую армию огнестрельным и холодным оружием. С того времени ни одна крупная победа России не обходилась без ижевского оружия.

С 1947 года завод производит знаменитые автоматы Калашникова, которые в разных модификациях находятся на вооружении армий и спецподразделений более 100 стран мира.

В августе 2013 года знаменитый конструктор Михаил Калашников, многие годы работавший на "Ижмаше", согласился дать новому концерну свое имя. Сегодня продукция "Калашникова" поставляется в 27 стран мира. Помимо боевого стрелкового оружия, завод разрабатывает и производит управляемые артиллерийские снаряды и широкий спектр гражданской продукции: охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.

ТАСС собрал уникальные и наиболее интересные образцы стрелкового оружия знаменитого завода.

Ружье унтер-офицерское образца 1805 года

Один из первых образцов оружия, выпущенный на только что созданном Ижевском оружейном заводе. С "винтовальными ружьями" (дульнозарядные винтовки с кремневым замком. — Прим. ТАСС) такого типа русские войска отражали нашествие армии Наполеона на Россию в 1812 году. Это нарезное оружие обеспечивало возможность ведения огня на расстоянии до 1 тысячи шагов.

Кавалерийский карабин системы Бердана образца 1870 года

Винтовки и карабины системы Бердана (американский военный, герой Гражданской войны в США Хайрем Бердан. — Прим. ТАСС) поступили на вооружение Русской армии в 1870 году. Это были однозарядные системы под 4,2-линейный (калибр 10,67 мм. — Прим. ТАСС) патрон с дымным порохом. Оружие такого типа применялось в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, а в дальнейшем винтовки и ружья системы Бердана получили большое распространение как охотничье оружие, породив отдельный термин "берданка". Винтовки также состояли на вооружении в Испании.

Пехотная винтовка системы Мосина образца 1891 года

Трехлинейная (7,62 мм) винтовка стала одним из самых массовых и долгоживущих образцов русского стрелкового оружия. Ее выпуск начался в 1891 году и продолжался почти 60 лет. С этой винтовкой и ее модификациями русские солдаты прошли Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны. Это оружие более полувека состояло на вооружении Российской империи и СССР. Снайперские варианты этой винтовки используются до сих пор, в том числе в вооруженном конфликте на территории Сирии.

Автоматы Калашникова

Автоматы Калашникова (АК) образуют самое массовое в мире (за послевоенный период) семейство стрелкового оружия, их общий выпуск превысил 70 миллионов штук. Производство первых автоматов АК было начато в Ижевске в 1949 году, в настоящее время выпускается четвертое поколение этих автоматов, включающее в себя АК-74М и "сотую" серию АК (второе поколение — АКМ, третье — АК-74). Исключительно надежное, простое и эффективное оружие, автомат Калашникова стал визитной карточкой завода.

Снайперская винтовка Драгунова СВД

Она была принята на вооружение Советской армии в 1963 году и до сих пор — уже в модернизированном виде — используется снайперами российских силовых ведомств. Первая специально сконструированная самозарядная снайперская винтовка оказалась надежным и точным оружием и послужила базой для более современных разработок СВДС и СВДМ. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

Автомат Никонова АН-94

Он был создан в конце 1980-х – начале 1990-х годов в рамках конкурса "Абакан", призванного дать солдатам оружие повышенной эффективности. Автомат имел весьма оригинальную конструкцию "с накоплением импульса отдачи", позволявшую стрелять короткими очередями по два выстрела с очень высоким темпом (примерно 0,07 секунды на очередь) и высокой кучностью. Производство велось на "Ижмаше" малыми партиями. С учетом усложнения системы автомата и его большей себестоимости АН-94 оставили только для вооружения спецподразделений армии и МВД.

Автоматы АК-12 и АК-15

Эти автоматы разрабатываются в рамках конкурса "Ратник" в качестве перспективного вооружения спецподразделений российской армии. По сути, это следующее (пятое) поколение автоматов Калашникова, совмещающее в себе традиционные высокую надежность и простоту обслуживания с современной улучшенной эргономикой и повышенной эффективностью поражения целей. АК-12 прошел госиспытания и в настоящее время находится на опытно-войсковой эксплуатации.

Снайперская винтовка СВ-98

Она стала ответом на новые требования, предъявляемые к точности стрельбы на дальности до 800 метров. В основу снайперской винтовки была положена спортивная винтовка "Рекорд", и в настоящее время СВ-98 широко применяется как в Вооруженных силах, так и в правоохранительных ведомствах России. Она может оснащаться современными прицелами (дневными и ночными), а также глушителем.

Гладкоствольные ружья "Сайга"

Появившиеся в начале 1990-х годов гладкоствольные ружья этого семейства являются чрезвычайно популярным гражданским оружием не только в России, но и в мире. Они используются для охоты, защиты дома, охраны правопорядка, спортивной "практической" стрельбы. Заимствованная от автомата Калашникова простая и надежная конструкция и быстросменные магазины, а также широкий выбор вариантов стали залогом успеха ружья.

Карабины "Сайга"

Карабины этого семейства с нарезным стволом были разработаны для гражданского рынка как охотничье оружие в начале 1990-х годов и с тех пор пользуются постоянным высоким спросом. Их конструкция построена на базе автомата Калашникова, главное отличие — невозможность стрельбы очередями.

Карабины выпускаются в нескольких самых популярных калибрах (5,45 мм; 5,56 мм; 7,62 мм; 9 мм) и в широком спектре вариантов, пригодных для охоты, спорта, учебно-тренировочной и развлекательной стрельбы.

Редакция сайта ТАСС благодарит за подготовку материала и предоставленные фотографии сотрудников концерна "Калашников" Софию Иванову, Марка Разенкова и Максима Попенкера.