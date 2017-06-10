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Танкисты ЮВО выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлону

Армия и ОПК
10 июня, 15:29 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Соревнования завершились в субботу на полигоне Прудбой в Волгоградской области

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Танкисты Южного военного округа (ЮВО) выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлону, которые завершились в субботу на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО.

"Первое место в общекомандном зачете по танковому биатлону заняли танкисты ЮВО, на втором месте - Восточного военного округа, на третьем - команда Казанского танкового училища",- сказал офицер пресс-службы военного округа, уточнив, что лучшим экипажем танка Т-72Б3 по итогам соревнований признан экипаж младшего сержанта Михаила Половникова из ЮВО.

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По итогам конкурса "Суворовский натиск", в котором соревновались экипажи БМП-2, в общекомандном зачете первое место присуждено команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДальВОКУ), второе - команде Южного военного округа, третье - команде Московского высшего общевойскового командного училища. В индивидуальной гонке победил экипаж курсанта ДальВОКУ Андрея Эрли.

По данным пресс-службы, начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск Роман Бинюков высоко оценил мастерство экипажей танков и БМП, проявленное ими за шесть дней соревнований. "Велась честная, спортивная борьба, и победили сильнейшие"- сказал Бинюков.

Во Всеармейских конкурсах в рамках АрМИ-2017 "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на полигоне в Волгоградской области соревновались представители из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра Казани. Победители завершившихся в субботу соревнований представят Россию на АрМИ-2017.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

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