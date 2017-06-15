Россию на международном этапе "Суворовского натиска" представит команда ДВОКУ

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) представит Россию на международном этапе конкурса "Суворовский натиск" после того, как заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на всеармейском этапе конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на Всеармейском этапе конкурса "Суворовский натиск". Кроме того, экипаж ДВОКУ одержал победу, показав лучший результат в индивидуальной гонке среди мотострелковых взводов. Курсантам ДВОКУ выпала честь представлять Российскую Федерацию на международном этапе конкурса, который состоится в Китае в конце июля", - говорится в сообщении.
Дальневосточники опередили в соревновании команды Южного военного округа и Московского высшего общевойскового командного училища.
Кроме того, в сложной и напряженной борьбе экипажи танков Т-72Б3 ВВО взяли серебро всеармейского этапа конкурса "Танковый биатлон", уступив хозяевам соревнований команде ЮВО.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".