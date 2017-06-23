Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил изучить вопрос увеличения предельного возраста пребывания на военной службе

Армия и ОПК
23 июня, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Рассмотреть этот вопрос президент распорядился по итогам "Прямой линии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе.

Смотрите также
Во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе

Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" Путина

"Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что рассмотреть этот вопрос глава государства распорядился по итогам "Прямой линии" с россиянами. Тогда автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а он хочет служить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
Володин заявил о необходимости обсудить отмену новогодних каникул с гражданами
6
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
7
Миллионный автомобиль эвакуирован в Москве 23 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама