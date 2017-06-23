Путин поручил изучить вопрос увеличения предельного возраста пребывания на военной службе

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе.
"Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что рассмотреть этот вопрос глава государства распорядился по итогам "Прямой линии" с россиянами. Тогда автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а он хочет служить.