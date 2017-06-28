В Петербурге открывается Международный военно-морской салон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. 8-й Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в выставочном центре Ленэкспо в Санкт-Петербурге. Салон продлится до 2 июля. В нем принимают участие более 400 компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран.

Российская часть экспозиции представлена 105 компаниями. Крупнейший стенд на салоне откроет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). На нем посетители смогут ознакомится с 43 моделями кораблей, судов и другой морской техникой. Делегацию корпорации возглавляет глава ОСК Алексей Рахманов.

ОСК, в частности, продемонстрирует масштабные модели атомного подводного крейсера проекта 955 "Борей", подлодки проекта 636 с комплексом Club-S, неатомной субмарины проекта 677Э "Амур-1650" с воздухонезависимой энергетической установкой, патрульного корабля ледового класса проекта 23550, экспортного варианта многоцелевого фрегата проекта 22356, другие корабли.

На салоне впервые будет продемонстрирована широкой публике торпеда "Физик" в экспортном варианте. Торпеда недавно принята на вооружение ВМФ России, она призвана заменить устаревшую УСЭТ-80, которая была создана в 1980-е годы.

Традиционно на МВМС можно будет увидеть боевые корабли в натуральную величину у причальных стенок Морского вокзала. Всего будут представлены 21 корабль, катер и судно из состава Военно-морского Флота и пограничной службы ФСБ.

Как сообщил ранее Алексей Рахманов, Объединенная судостроительная корпорация планирует объявить на военно- морском салоне в Санкт-Петербурге о четырех новых контрактах. Он не уточнил, о каких соглашениях идет речь.