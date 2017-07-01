Более 500 мотострелков были подняты по учебной тревоге под Волгоградом

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения были подняты в субботу по учебной тревоге в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Для проверки боевой готовности соединение привлекалось в полном составе. В полевых условиях контрольные упражнения выполнили более 500 военнослужащих, при этом было задействовано около 300 единиц вооружений и военной техники", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, соединение было поднято по тревоге командующим 8-й общевойсковой армией генерал-лейтенантом Сергеем Кузовлевым. Подразделения бригады совершили марш на штатной технике в составе механизированных колон на окружной общевойсковой полигон Прудбой.
На полигоне военнослужащие провели контрольные занятия по огневой, тактической подготовке и вождению боевых машин. Кроме того, на пути к полигону мотострелки отработали защиту от воздушных ударов авиации условного противника, а также преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.