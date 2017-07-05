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В Псковской области начались масштабные учения ВДВ

Армия и ОПК
5 июля, 12:51 UTC+3

В маневрах участвуют 2,5 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники

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ПЛОЩАДКА КИСЛОВО /Псковская область/, 5 июля. Масштабные учения Воздушно-десантных войск, в которых задействованы соединения из Пскова, Ульяновска и Иваново, начались сегодня в Псковской области. Об этом в среду сообщил, руководящий их проведением начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

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"Это база 76-й дивизии. Мы ее привлекаем к этим учениям. По сути, участвуют три соединения", - сказал он.

"Всего привлекается на учения 2,5 тыс. человек и 500 единиц техники", - добавил генерал, отметив, что эти маневры - вторые по масштабности после проведенных в марте на полигоне Опук в Крыму, в которых было задействовано более 2,5 тыс. человек, 600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль "Цезарь Кунников", более 45 самолетов и вертолетов.

Учения Ульяновского и Ивановского соединений проводятся во взаимодействии с Псковским соединением ВДВ России с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача десантных подразделений на северо-западном направлении - разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом.

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В учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, задействовано более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе учений десантники совершили перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Особенность этих учений - проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.

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