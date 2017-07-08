Именем погибшего в Сирии летчика Хабибуллина назвали вертолет Ми-8 авиации ЮВО

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Вертолет авиационного полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) Ми-8АМТШ получил имя погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина. Торжественная церемония прошла в субботу в Кореновске, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Хабибуллин погиб в районе Пальмиры 8 июля 2016 года. Сирийский вертолет Ми-25, которым командовал полковник, был сбит террористами. Весь экипаж погиб. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ Хабибуллину посмертно присвоено звание Героя России.

"На аэродроме Кореновск в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония присвоения имени вертолету авиационного полка армейской авиации ЮВО, которым командовал полковник Хабибуллин", - сказали в ведомстве.

В церемонии участвовали представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, а также сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина. В конце торжества представители духовенства освятили получивший имя вертолет, а личный состав авиаполка прошел по площади перед вертолетом торжественным маршем.