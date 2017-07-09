Авиагруппа "Стрижи" выступит в Петербурге в преддверии 105-летия военной авиации России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Авиационная группа "Стрижи" в воскресенье покажет фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива в Петербурге, авиашоу пройдет в рамках акции "Есть такая профессия - Родину защищать", посвященной 105-летию российских Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая "синхронные бочки", "зеркало", "колокол", "пролет на встречных курсах", роспуск "фонтан" и многие другие", - сообщили в ведомстве.
Акция "Есть такая профессия - Родину защищать" пройдет в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, вход на мероприятие будет свободным. На месте будут представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы индивидуальной экипировки военных летчиков.
"Во время проведения акции будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.
Все желающие смогут получить консультации профессиональных инструкторов и пройти начальные этапы отбора на контрактную военную службу.
Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года - Воздушно-космических сил проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.
"Стрижи" - авиационная группа высшего полотаже, базирующаяся на подмосковном аэродроме Кубинка, ее летчики выступают на истребителях МиГ-29.