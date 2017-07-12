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Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Армия и ОПК
12 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Общая продолжительность похода превысила четыре месяца, сообщили в пресс-службе Черноморского флота

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца", - сказали в пресс-службе.

"Григоровича" в составе постоянного соединения сменил новый однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который с 10 июля приступил к выполнению задач в Средиземном море.

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