Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца", - сказали в пресс-службе.

"Григоровича" в составе постоянного соединения сменил новый однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который с 10 июля приступил к выполнению задач в Средиземном море.