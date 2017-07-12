Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.
"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца", - сказали в пресс-службе.
"Григоровича" в составе постоянного соединения сменил новый однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который с 10 июля приступил к выполнению задач в Средиземном море.