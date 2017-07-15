Завершен весенний призыв в Вооруженные силы России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 142 тысяч человек были призваны для прохождения срочной службы в Вооруженные силы России, воинские формирования и другие войска в ходе весенней призывной компании 2017 года, завершившейся 15 июля, сообщает Минобороны России.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2017 года №135 на военную службу призвано и направлено в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 142 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Количество уклонистов, по подсчетам военного ведомства, составило 0,2% (284 человека) от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы. "Что касается граждан, не явившихся в военкоматы, то их количество с каждым годом существенно уменьшается", - подчеркнули в Минобороны.

В весеннюю призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы на сегодняшний день направлено 395 человек. Всего сейчас альтернативную службу проходят 970 человек.

Согласно приведенным военным ведомством данным, этой весной почти каждый пятый призывник имел высшее образование. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной 2017 года в такие подразделения было направлено 356 молодых ребят. Также пополнялись и спортивные роты, в которые этой весной было призвано 199 человек.