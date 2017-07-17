Минобороны: землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность ВС РФ в регионе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Землетрясение, произошедшее на территории Камчатки, не повлияло на выполнение задач подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующихся на полуострове. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Угрозы объектам Министерства обороны Российской Федерации нет. Части, подразделения и корабли в плановом порядке, без срывов выполняют задачи повседневной деятельности, боевой подготовки и несения дежурства", - говорится в сообщении.

По данным камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане неподалеку от острова Беринга.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, однако через некоторое время уточнила информацию, отметив, что магнитуда подземного толчка составила 6,2.

Позднее в Тихом океане в 210 км от населенного пункта Никольское, расположенного на острове Беринга произошел повторный толчок магнитудой 5,1. Его очаг залегал на глубине 10 км.