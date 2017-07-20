Медведев проведет совещание о расходах на ОПК и космическую промышленность в 2018-2020 гг.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание о расходах федерального бюджета в 2018-2020 годах на развитие оборонной, космической и атомной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр промышленности Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители ведомств и главы госкорпораций.

Это мероприятие станет очередным из цикла совещаний, которые Медведев проводит для подготовки проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы. Ранее темами таких совещаний уже становились спорт, туризм, здравоохранение, культура, соцобеспечение и другие.

На предыдущем мероприятии, которое состоялось 19 июля, премьер подчеркнул значимость социальной составляющей готовящегося бюджета.