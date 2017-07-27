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Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"

Армия и ОПК
27 июля, 16:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 27, июля. /ТАСС

Корабль нового поколения находится на стадии предпроектной проработки

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Имя "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, который, как ожидается, поступит в состав флота после 2022 года. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, поступившее в ответ на обращение парламентария (имеется в распоряжении ТАСС).

"В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года", - зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в котором при этом не уточняется название проекта.

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Белик пояснил, что поводом для депутатского обращения стала инициатива ветеранского сообщества Севастополя, с которой к нему обратились представители ветеранских организаций города.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. По его словам, "скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида".

Облик нового корабля выберет Минобороны РФ. Власов отметил, что внешний вид перспективного "десантника" будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.

Как сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно-морской флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Их проектирование и строительство включено в новую госпрограмму вооружений.

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Белик, Дмитрий Анатольевич
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