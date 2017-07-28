В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге.
За ее ходом наблюдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.
"Сегодня состоялась генеральная репетиция главного военно-морского парада в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. В ней были задействованы корабли, суда, подводные лодки и летательные аппараты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в репетиции приняли участие более 60 боевых кораблей основных классов, катеров и судов ВМФ", - сообщили в Минобороны.
В ходе репетиции в кильватерном парадном строю в акватории Невы прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль "Серпухов", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные и патрульные катера нового поколения. В парадной линии на рейде Невы в репетиции приняли участие установленные на швартовых бочках фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", подводная лодка "Дмитров".
В акватории Кронштадтского рейда в генеральной репетиции приняли участие корабли крупного водоизмещения, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В назначенных точках Кронштадтского рейда в ходе репетиции размещались тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".
Мероприятие завершилось пролетом парадной группы Морской авиации над Сенатской площадью, которая выполнила постановку дымов цветов российского флага.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.