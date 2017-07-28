Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ

Армия и ОПК
28 июля, 19:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

В репетиции приняли участие более 60 боевых кораблей основных классов, катеров и судов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4446108.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4446108.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4446108.stepNow *12 +1}} - 15 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4446108.sliderLength-1}}
Тральщик "Александр Обухов"
Тральщик "Александр Обухов"
Тральщик "Александр Обухов"
© Петр Ковалев/ТАСС
Ракетный катер "Чувашия"
Ракетный катер "Чувашия"
Ракетный катер "Чувашия"
© Александр Демьянчук/ТАСС
Патрульный катер "Раптор"
Патрульный катер "Раптор"
Патрульный катер "Раптор"
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Противодиверсионный катер "Суворовец" и дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров"
Противодиверсионный катер "Суворовец" и дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров"
Противодиверсионный катер "Суворовец" и дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров"
© Александр Демьянчук/ТАСС
Палубный вертолет Ка-27ПС
Палубный вертолет Ка-27ПС
Палубный вертолет Ка-27ПС
© Марина Лысцева/ТАСС
Малый ракетный корабль "Гейзер"
Малый ракетный корабль "Гейзер"
Малый ракетный корабль "Гейзер"
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС
Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС
Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Выбор редакции
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале 28 июля, 11:36
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I 27 июля, 22:33
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов 27 июля, 16:45
Дмитрий Затекин
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии 27 июля, 0:53
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы 26 июля, 14:00
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков и заместитель директора Фонда "Росконгресс" Шукур Исраилов на выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста"
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития 26 июля, 12:55
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4446108'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4446108'].sliderLength - 1}}
+
Тральщик "Александр Обухов"
© Петр Ковалев/ТАСС
Ракетный катер "Чувашия"
© Александр Демьянчук/ТАСС
Патрульный катер "Раптор"
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Противодиверсионный катер "Суворовец" и дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров"
© Александр Демьянчук/ТАСС
Палубный вертолет Ка-27ПС
© Марина Лысцева/ТАСС
Малый ракетный корабль "Гейзер"
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и стратегическим ракетоносцем Ту-95МС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге.

Смотрите также
Репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад

За ее ходом наблюдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.

"Сегодня состоялась генеральная репетиция главного военно-морского парада в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. В ней были задействованы корабли, суда, подводные лодки и летательные аппараты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в репетиции приняли участие более 60 боевых кораблей основных классов, катеров и судов ВМФ", - сообщили в Минобороны.

В ходе репетиции в кильватерном парадном строю в акватории Невы прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль "Серпухов", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные и патрульные катера нового поколения. В парадной линии на рейде Невы в репетиции приняли участие установленные на швартовых бочках фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", подводная лодка "Дмитров".

В акватории Кронштадтского рейда в генеральной репетиции приняли участие корабли крупного водоизмещения, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В назначенных точках Кронштадтского рейда в ходе репетиции размещались тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".

Мероприятие завершилось пролетом парадной группы Морской авиации над Сенатской площадью, которая выполнила постановку дымов цветов российского флага.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама