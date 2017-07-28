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Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"

Армия и ОПК
28 июля, 14:10 UTC+3 ТАСС

В церемонии принял участие замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук

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ТАСС, 28 июля. Седьмая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М", названная в честь города Ульяновска, заложена на стапеле "Севмаша", сообщили ТАСС на предприятии.

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Церемония закладки приурочена ко Дню Военно-морского флота. Специальную табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к закладной секции будущего корабля. В мероприятии принял участие замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Атомные подводные лодки типа "Ясень" спроектированы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Они предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. В состав их вооружения помимо торпед входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Сейчас в составе российского флота имеется только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск". ВМФ получил ее летом 2014 года, но до весны 2016-го субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.

"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части - там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, подлодки проекта 885(М) обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.

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