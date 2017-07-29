Десантники устроят грандиозное шоу в парке "Патриот" по случаю 87-й годовщины создания ВДВ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Грандиозное праздничное шоу по случаю 87-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоится в субботу в парке культуры и отдыха Минобороны РФ "Патриот". Более 500 десантников в онлайн-режиме в течении двух часов будут демонстрировать посетителям парка свои лучшие профессиональные качества, приобретенные ими во время службы.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища впервые покажут публике свою выучку по верховой езде с ведением прицельного огня на скаку и джигитовку. Кульминацией же праздника станут показательные выступления разведывательных подразделений и групп специального назначения ВДВ, которые при огневой поддержке авиации продемонстрируют гостям навыки по захвату объекта. "С высоты более 2000 метров на глазах зрителей из вертолетов Ми-8 будет проведена выброска десанта на парашютных системах специального назначения "Арбалет-2" с флагами всех соединений и частей Воздушно-десантных войск", - сказали в Минобороны, уточнив, что десантирование совершат 80 парашютистов, среди которых не только спортсмены, но и бойцы разведподразделений ВДВ.

Для посетителей и гостей праздника помимо новейших образцов вооружения и военной техники в свободном доступе будут находиться новейшие компьютерные тренажеры, которые активно используются в войсках для обучения личного состава.

Среди них - электронные тренажеры для подготовки экипажей боевых машин десанта, расчетов переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", операторов противотанковых ракетных комплексов "Корнет", а также стрелковые тренажеры для ведения ближнего боя "Вега-СВ". Так же посетители смогут увидеть более 50 единиц новых и модернизированных образцов боевой техники, стоящей на вооружении Воздушно- десантных войск. Кроме того, на территории парка будут организованы работа полевых кухонь, статистический показ новейших образцов средств экипировки десантников, техники и вооружения, средств десантирования, а также работа детской площадки и прокат велосипедов.

В рамках празднования Дня ВДВ в зоне экстремальных видов спорта парка "Патриот" будет работать площадка ДОСААФ РФ для занятий массовым спортом. Посетители мероприятия получат возможность проверить свою готовность выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на специальном оборудовании смогут помериться силами в армрестлинге. Также все желающие получат смогут ознакомиться с экспонатами выставки спортивной техники и оборудования организаций ДОСААФ. На ней будет представлено водолазное оборудование, экспонаты по модельным видам спорта, оружие, применяемое в стрелковых видах спорта, страйкбольные и пейнтбольные приводы, спортивная мото- и автотехника и многое другое.

Праздничный концерт

Завершится шоу большим праздничным концертом с участием легендарной группы ВДВ "Голубые береты". Вместе с солистами группы около 5 тысяч десантников из четырех соединений ВДВ в финале концерта исполнят песню "Синева".

"За свою богатую историю войны-десантники с достоинством и честью прошли через все испытания, благодаря мужеству и самоотверженности, отваге и стойкости, верности долгу и военной присяге. В настоящее время благодаря государственной поддержке продолжается дальнейшее совершенствование и развитие Воздушно-десантных войск как основы войск быстрого реагирования", - сказал ТАСС в преддверии праздника командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.