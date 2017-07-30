Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, проделана хорошая работа

Армия и ОПК
30 июля, 12:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что конструкторы захотели на новой платформе применить все то, что у них было в задумках

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Испытания нового фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, подтвердил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Смотрите также

Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России

"Под жесточайшим контролем шли испытания по "Горшкову", они сейчас завершаются, я считаю, что это - хорошая, большая работа", - сказал вице-премьер.

"Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве", - добавил Рогозин, уточнив, что в этом проекте - "87% всего нового". "Это немыслимая по сложности работа", - заключил зампред правительства.

Рогозин отметил, что конструкторы захотели на новой платформе применить все то, что у них было в задумках.

При этом, по словам вице-премьера, обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота и авиации предусматривает, что количество новшеств не должно превышать 30%, "иначе сложность испытания новых систем запутывает сам график испытаний корабля, а сам корабль становится просто испытательным полигоном".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь транзитом через Москву
2
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
3
Путин принял Главный военно-морской парад в Петербурге
4
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
5
КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК
6
Илон Маск вручил ключи первым владельцам новых автомобилей Model 3
7
Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама