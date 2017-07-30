Рогозин: испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, проделана хорошая работа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Испытания нового фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, подтвердил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Под жесточайшим контролем шли испытания по "Горшкову", они сейчас завершаются, я считаю, что это - хорошая, большая работа", - сказал вице-премьер.
"Головной корабль примем, потом такие мускулистые корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве", - добавил Рогозин, уточнив, что в этом проекте - "87% всего нового". "Это немыслимая по сложности работа", - заключил зампред правительства.
Рогозин отметил, что конструкторы захотели на новой платформе применить все то, что у них было в задумках.
При этом, по словам вице-премьера, обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота и авиации предусматривает, что количество новшеств не должно превышать 30%, "иначе сложность испытания новых систем запутывает сам график испытаний корабля, а сам корабль становится просто испытательным полигоном".