Около восьми тысяч военных задействованы во внезапной проверке войск ВВО

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около восьми тысяч военных, порядка 50 самолетов и вертолетов, а также свыше трех тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники задействованы в активной фазе внезапной проверки войск Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Цугол в Забайкалье, говорится в сообщении Минобороны России.
"В ходе мероприятий военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, совершили марш на расстояние в 150 километров и с ходу преодолели водную преграду - реку Онон. Во время совершения марша боевую технику прикрывали ударные вертолеты Ми-24", - говорится в сообщении.
Преодоление реки Онон осуществлялось по наплавному понтонному мосту, который навели инженеры соединения. По мосту были переправлены боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и другая гусеничная техника.