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Российские расчеты С-300 лидируют на конкурсе "Ключи от неба" на Армейских играх

Армия и ОПК
1 августа, 16:39 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 1, августа. / ТАСС

Отмечается, что второе место занимает Китай, третье место делят Казахстан и Беларусь

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 1 августа. / ТАСС/. Российские расчеты систем С-300 лидируют после первых двух дней конкурса "Ключи от неба", проходящего в рамках Армейских международных игр в Астраханской области, сообщил журналистам главный судья конкурса генерал-майор Сергей Бабаков.

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"По итогам двух дней первого этапа конкурса лидируют российские военнослужащие, второе место занимает Китай, третье место делят Казахстан и Беларусь. В финале соревнований расчеты С-300 проведут боевые стрельбы по аэродинамическим и баллистическим целям", - сказал Бабаков.

При этом китайская команда участвует в конкурсе со своей техникой, отметил судья.

Конкурс "Ключи от неба" проходит во второй раз на полигоне Ашулук в Астраханской области. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 показывают умение вести борьбу с воздушными целями, совершать внезапные марши при смене позиций. В соревновании принимают участие боевые расчеты из России, Китая, Казахстана и Белоруссии.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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