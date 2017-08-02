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Судья: военные РФ на Армейских играх показали умение идеально проникать на объекты НАТО

Армия и ОПК
2 августа, 14:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, августа. /ТАСС

По словам Владимира Марусина, российская команда идеально справилась с препятствием "стандартный забор НАТО"

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НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Российская команда идеально прошла препятствие под названием "стандартный забор НАТО", имитирующее типовое ограждение на военных объектах альянса, на "Тропе разведчика" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщил журналистам главный судья конкурса разведчиков Владимир Марусин.

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"Мне очень понравилась работа команды, они выступили намного лучше, чем на всеармейских соревнованиях. Особенно когда преодолевали стандартный забор НАТО и "снимали" часовых", - сказал Марусин.

Он отметил, что российская команда прошла "Тропу разведчика" за 38 минут 47 секунд, выступавшая перед ней команда Армении - за 1 час 10 минут. В среднем на прохождение полосы препятствий уходит около часа.

"Тропа разведчика" включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, ров с водой, стандартный забор НАТО. "Стандартный забор НАТО" - это двухрядное проволочное ограждение. Такое название оно получило в связи с тем, что подобными ограждениями, как правило, прикрываются военные базы и важнейшие военные стационарные объекты НАТО.

На полосе препятствий установлены заряды, имитирующие минные заграждения, участникам команд необходимо проходить "Тропу разведчика", не задев их. Кроме того, в ходе состязаний разведчики бросают гранаты в окна, уничтожают часовых условного противника броском ножа и отражают внезапные атаки. Каждый разведчик при этом действует в полной боевой выкладке и несет за спиной 18 кг различного снаряжения.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

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