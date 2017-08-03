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Российские водители лидируют на конкурсе "Мастера бронетанковой техники" Армейских игр

Армия и ОПК
3 августа, 15:29 дата обновления: 3 августа, 15:36 UTC+3 ОСТРОГОЖСК область/ 3, августа. /ТАСС

Водители сборной Нацгвардии РФ и ДОСААФ России пройдут дистанцию вне зачета

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© Минобороны РФ

ОСТРОГОЖСК /Воронежская область/, 3 августа. /ТАСС/. Команда России занимает первое место по итогам двух этапов конкурса военных водителей "Мастера автобронетанковой техники", который проходит в рамках Армейских международных игр - 2017. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, открывший соревнования.

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"Началась "Индивидуальная гонка", потом будет "Командная эстафета", и по сумме баллов двух соревнований будет определен победитель. На первом этапе соревнований - "Индивидуальная гонка" - водитель Египта получил штрафные очки, но на втором этапе в "Конкурсе капитанов" египетская команда прошла без нарушений. Посмотрим, чем состязания закончатся", - сказал замглавы Минобороны.

"Пока, - продолжил он, - с учетом "Индивидуальной гонки" и "Конкурса капитанов", по предварительным данным, российская команда идет на первом месте".

Замминистра отметил, что в предыдущие два года в соревнованиях принимали участие и представители Китая. "Но в этот раз перед его началом они сказали, что "мы сегодня по технике не готовы". Китайская команда готовится выступить в этом конкурсе в следующем году", - сказал он.

"У многих стран на вооружении находится российская техника, и им без разницы, на какой технике выступать, однако, чтобы сократить расходы, они используют нашу технику. Китайские военнослужащие в отличие от других предпочитают выступать на своей технике", - пояснил Булгаков.

В конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" среди военных водителей выступают команды России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители сборной Национальной гвардии РФ и ДОСААФ России. Иностранные участники конкурса выступают на автомобилях "КамАЗ" и УАЗ, находящихся на вооружении российской армии

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Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
Темы
АрМИ-2017
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Китай Египет Россия Казахстан Венесуэла
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