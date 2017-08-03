Российские водители лидируют на конкурсе "Мастера бронетанковой техники" Армейских игр

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ОСТРОГОЖСК /Воронежская область/, 3 августа. /ТАСС/. Команда России занимает первое место по итогам двух этапов конкурса военных водителей "Мастера автобронетанковой техники", который проходит в рамках Армейских международных игр - 2017. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, открывший соревнования.
"Началась "Индивидуальная гонка", потом будет "Командная эстафета", и по сумме баллов двух соревнований будет определен победитель. На первом этапе соревнований - "Индивидуальная гонка" - водитель Египта получил штрафные очки, но на втором этапе в "Конкурсе капитанов" египетская команда прошла без нарушений. Посмотрим, чем состязания закончатся", - сказал замглавы Минобороны.
"Пока, - продолжил он, - с учетом "Индивидуальной гонки" и "Конкурса капитанов", по предварительным данным, российская команда идет на первом месте".
Замминистра отметил, что в предыдущие два года в соревнованиях принимали участие и представители Китая. "Но в этот раз перед его началом они сказали, что "мы сегодня по технике не готовы". Китайская команда готовится выступить в этом конкурсе в следующем году", - сказал он.
"У многих стран на вооружении находится российская техника, и им без разницы, на какой технике выступать, однако, чтобы сократить расходы, они используют нашу технику. Китайские военнослужащие в отличие от других предпочитают выступать на своей технике", - пояснил Булгаков.
В конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" среди военных водителей выступают команды России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Вне зачета дистанцию пройдут водители сборной Национальной гвардии РФ и ДОСААФ России. Иностранные участники конкурса выступают на автомобилях "КамАЗ" и УАЗ, находящихся на вооружении российской армии