Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Команда России победила на первом завершившемся конкурсе "Мастера автобронетанковой техники", проходящем в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр Игр.

"В городе Острогожск Воронежской области завершился международный конкурс среди военных водителей. По сумме набранных баллов сборная команда Вооруженных сил России завоевала "золото" на международном конкурсе Армейских международных игр - 2017 "Мастера автобронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, очень хорошие результаты показала сборная Египта, участвовавшая в конкурсе впервые и завоевавшая серебряную медаль. Бронзовым призером стала команда Венесуэлы.

"На отдельных этапах соревнования разница между первым и вторым местами составляла всего несколько секунд. Стоит отметить, что преодоление препятствий и трассе на время - это еще не окончательный успех, важно было пройти маршрут без ошибок и нарушений, за которые начислялись штрафные баллы и время", - отметили в пресс-центре.

Церемонию закрытия и награждение победителей провел начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко и главный судья конкурса полковник Дмитрий Тужиков. Команде победителей были вручены переходящий кубок соревнований, золотые медали и ценные подарки, а водитель "КамАЗа" прапорщик Сергей Телых стал обладателем автомобиля LADA Granta.

Команды выступали на автомобилях, стоящих на вооружении России, - "КамАЗ-43501", УАЗ-3163 "Патриот", седельном тягаче с полуприцепом "КамАЗ 65225". В ходе второго этапа военнослужащие преодолели препятствия и заграждения: холмы, косогоры, противотанковые рвы, контрэскарпы, траншеи, колейные мосты и другие элементы. Водители грузовых автомобилей дополнительно форсировали водные преграды.